إصابة أحمد نبيل كوكا في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تعرض أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لإصابة خلال مشاركته في مباراة الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا، الجارية لحساب منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

ويواجه النادي الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم، الجمعة، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية، حيث تشير النتيجة حتى الدقيقة 70، لتقدم الأحمر بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 65، سقط أحمد نبيل كوكا على أرض الملعب، وطلب تدخل الجهاز الطبي، مع طلب إجراء التبديل أيضًا، قبل أن يخرج لاستكمال العلاج خارج أرض الملعب.

واشتكى أحمد نبيل كوكا من إصابة على مستوى العضلة الأمامية، حيث قرر الجهاز الطبي عدم نزوله للملعب مُجددًا، إذ انتقل مباشرةً إلى مقاعد البدلاء.

وأجرى ييس توروب، المدير الفني للأهلي تبديلًا في الدقيقة 69، بنزول إبراهيم عادل على حساب أحمد نبيل كوكا، الذي شغل مركز خط الوسط في تلك المباراة.