الأهلي يتقدم على سيراميكا كليوباترا بهدف في الشوط الأول

تقدم النادي الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوَّن من:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله.

خط الهجوم: محمد شريف، نيتس جراديشار.

وجاءت بداية المباراة متكافئة، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب خلال ربع الساعة الأولى مع ضغط قوي من الفريقين لاستخلاص الكرة، وظهر فريق سيراميكا هجوميًّا من خلال محاولتين عبر صديق إيجولا ومروان عثمان.

ومع مرور الوقت بدأ الأهلي في فرض أسلوبه الهجومي، وتسلم جراديشار الكرة لكن تمريرته جاءت غير متقنة، كما أطلق أحمد رضا تسديدة قوية في الدقيقة 22، تلتها تسديدة أخرى من محمد شريف تحولت إلى ركلة ركنية نفذها طاهر محمد طاهر، لكنها لم تستغل بعد سقوط الكرة من يد بسام، واصل الأهلي ضغطه الهجومي، وحاول محمد عبد الله المرور داخل منطقة الجزاء قبل أن يتعرض لإعاقة، إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

استمرت المحاولات الهجومية للفريق حتى نجح طاهر محمد في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 35، بعدما أرسل عمر كمال عبد الواحد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها طاهر برأسية قوية سكنت شباك سيراميكا، معلنًا تقدم الأهلي.

عاد اللعب من جديد إلى منطقة وسط الملعب في الدقائق الأخيرة، مع محاولات وضغط من الأهلي، وفي الدقيقة الأخيرة يضيع هدف محقق للأهلي بعد استلام محمد شريف تمريرة طولية وأطلق تصويبة قوية حولها بسام إلى ركنية.

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل.