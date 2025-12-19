علي ناصر محمد يوضح سبب اختياره دمشق كمحطة إقامته بعد خروجه من صنعاء

كشف علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق عن أسباب اختياره دمشق كمحطة إقامته بعد خروجه من صنعاء، مرجعًا الأمر إلى علاقاته المتينة مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

وقال خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن هذه العلاقات بدأت منذ توليه وزارة الدفاع، حين قدم له حافظ الأسد كافة أشكال الدعم لإعادة بناء الجيش اليمني، بما في ذلك إرسال خبراء لتنظيم القوات المسلحة، وتدريب الطيارين، وإنشاء الكلية العسكرية.

وأضاف أن التعاون مع سوريا استمر على مدى سنوات، وامتد إلى دعم مركز عربي للدراسات الاستراتيجية أسسه في دمشق، حيث قدم له حافظ الأسد كل التسهيلات الممكنة، من مساكن وسيارات إلى دعم إداري ولوجستي للمركز.

وأوضح أن هذا الدعم المتواصل والولاء الشخصي من حافظ الأسد كان سببًا رئيسيًا لاختياره دمشق على بين عدة خيارات أخرى مثل أديس أبابا وليبيا والإمارات ودول المنطقة، مؤكّدًا أن المعاملة التي حظي بها جعلته يشعر وكأنه لا يزال في السلطة حتى بعد مغادرته اليمن.

أوضح الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد أنه بقي في دمشق حتى أحداث 2011، قبل أن ينتقل إلى بيروت، حيث أقام لفترة قبل أن يضطر لمغادرتها بسبب الأوضاع المتوترة في لبنان، وبعدها، انتقل إلى مصر، التي وصفها بأنها "فتحت قلبها لنا"، مشيدًا بتاريخها وحضارتها العريقة.