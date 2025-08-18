هجمات روسية تستهدف عدة مدن أوكرانية وإصابة 11 شخصا في خاركيف

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الاثنين أن هجمات صاروخية روسية في أنحاء أوكرانيا أسفرت عن إصابة عدة أشخاص، قبل ساعات فقط من موعد لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وأفادت وكالة الأنباء آر.بي.سي-أوكرانيا والموقع الإخباري ذا كييف إندبندنت، نقلا عن السلطات الأوكرانية، بأن صواريخ روسية ضربت منطقة صناعية في مدينة خاركيف شرقي البلاد ليلا، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاما.

وورد أن الحاكم العسكري أوليه سينيهوبوف قال إن الجرحى كانوا يعانون من ردود فعل الضغط النفسي الحاد. كما ألحقت الانفجارات أضرارا بالمباني السكنية المجاورة بسبب موجات الانفجار.

كما تم الإبلاغ عن انفجارات في مدن أخرى. ونقلت وكالة آر.بي.سي-أوكرانيا عن عمدة أوديسا جينادي تروخانوف قوله إن المدينة تعرضت لهجوم بمسيرة روسية، بينما واجهت مدينة دونيتسك المحتلة من قبل روسيا أيضا هجمات بمسيرات لم يتم تحديد هويتها بعد. واندلعت حرائق في كلا الموقعين، وفقا لقنوات تيلجرام المحلية والروسية.

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بوقوع 65 اشتباكا مسلحا يوم الأحد. وشملت النقاط الساخنة كوبيانسك، حيث تعرضت المواقع الأوكرانية لضربات بقنابل انزلاقية موجهة وقاذفات صواريخ، وبوكروفسك، التي شهدت 27 هجوما روسيا خلال اليوم، وأنه تم صدها جميعا.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف.