تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط السبت المقبل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوطها، وذلك اعتبارا من يوم السبت القادم، تيسيرا على الركاب.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إنه تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 762 (تحيا مصر) (البصيلي / رشيد) ليقوم الساعة 06:00 صباحا بدلا من الساعة 06:35 صباحا، وتعديل ميعاد قيام قطار 766 (تحيا مصر) (المعمورة / رشيد) ليقوم الساعة 07:55 صباحا بدلا من الساعة 07:50 صباحا.

وأضافت أنها قررت تعديل ميعاد قيام قطار 765 (تحيا مصر) (رشيد / المعمورة) ليقوم الساعة 06:25 صباحا بدلا من الساعة 07:10 صباحا، وتعديل ميعاد قيام قطار 4204 (تحيا مصر) (القصابي بحري / البصيلي) ليقوم الساعة 06:00 صباحا بدلا من الساعة 06:15 صباحا.

وذلك وفقا للجداول المرفقة.



