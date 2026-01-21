سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تتجه بعثة بيراميدز مساء اليوم الأربعاء، إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور لبعثة فريق بيراميدز المتجهة إلى المغرب لخوض مباراة الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26.

بيراميدز كان قد بدأ بطولة دوري الأبطال بالفوز على ريفرز يونايتد بنتيجة 3-0، ثم الفوز على دينامو باور بنتيجة 1-0.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا حيث يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد نهضة بركان، أما ريفرز ودينامو باور في المركز الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.