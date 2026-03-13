الجيش الإيراني ينفي إطلاق أي صواريخ باتجاه تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الجمعة، إطلاق أي صواريخ باتجاه تركيا.

وذكر مقر خاتم الأنبياء المركزي، في بيان مقتضب أوردته وسائل إعلام إيرانية: "القوات المسلحة الإيرانية تنفي إطلاق أي صواريخ باتجاه تركيا الدولة الصديقة والمجاورة".

وسبق أن قالت وزارة الدفاع التركية إن دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمركزة في شرق البحر المتوسط دمرت اليوم الجمعة صاروخا باليستيا أطلق من إيران، ودخل إلى المجال الجوي التركي.

وأضافت في بيان، أن تركيا تتواصل مع إيران للحصول على توضيح، مؤكدة أنه يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة بحزم ودون تردد ضد أي تهديد يستهدف أراضي البلاد ومجالها الجوي.

وفي وقت سابق، دوّت صفارات الإنذار في قاعدة إنجرليك الجوية التركية قرب مدينة أضنة بجنوب شرق البلاد. وهذه القاعدة منشأة رئيسية تابعة لحلف شمال الأطلسي، تتمركز فيها القوات الأمريكية.