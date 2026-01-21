الرئيس اللبناني: يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

أكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وقال عون، خلال استقباله اليوم أعضاء السلك القنصلي الفخري في لبنان برئاسة القنصل العام لسنغافورة جوزف حبيس، وفي حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي: "إننا على أبواب الانتخابات النيابية التي يجب أن تجرى في وقتها لأنها استحقاق دستوري يعزز مصداقيتنا أمام الخارج، كما أنها من ضمن الاصلاحات التي تجرى، ولا يمكن القيام بجزء فقط منها".

واعتبر الرئيس أن لبنان "بات على الطريق الصحيح على الرغم من التحديات وبعض المشاكل، إنما ليس هناك من مستحيل، والحكومة التي لم يمض على تشكيلها سنة، أنجزت الكثير واتخذت قرارات لم تتخذ منذ ما يقارب الـ40 عاماً، وملأت الفراغ في الإدارات، وما تحقق في هذه الفترة هو انجاز مهم لا يمكن لأحد أن ينكره، ويبقى الكثير ايضاً لإنجازه".

وتمنى الرئيس عون أن "تكون السنة الحالية أفضل من السنة الفائتة، لجهة الاصلاحات التي يتم العمل عليها، ومكننة ورقمنة الإدارة، وإصلاح الوضع المصرفي والمالي، واستقرار الوضع في الجنوب وعلى الحدود مع سوريا".

وأشار إلى "بعض حملات التشويه والتضليل"، موضحًا أن "الواقع مغاير تماما، ويمكن للجميع أن يشهد ما حصل وسيحصل".

ولفت إلى أن مشروع قانون الفجوة المالية تعرّض " للانتقادات حتى قبل أن يقدم إلى المجلس النيابي، لكن المهم أن الحكومة وضعت مشروع قانون رغم أنه غير كامل أو عادل بالمطلق، ولكن بات هناك مشروع يمكن للجان النيابية ومجلس النواب مناقشته ووضع الملاحظات عليه، قبل أن يرفع إليّ لإتمام الملاحظات عليه، وإذا لزم الأمر أعيده إلى البرلمان مجدداً".

واعتبر الرئيس اللبناني أنه "بات المودع على يقين أن أمواله لن تذهب أدراج الرياح، ويمكن استعادتها خلال فترة محددة، بدل أن يبقى في المجهول في ظل غياب أي قانون يؤسس لاعادة الودائع الى أصحابها".

وأعلن أنه "في الإجمال الأمور تسير بشكل جيد، والوضع الاقتصادي أفضل بكثير بدليل ما تحقق من أرقام، فيما عودة النشاط إلى الحركة السياحية تثبت أن الثقة تعود بين لبنان والخارج وبين الحكومة والشعب، ودوركم تعزيز هذه الثقة مع الدول".

و من المقرّر إجراء الانتخابات النيابية في مايو المقبل.