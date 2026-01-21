ولاية هندية تدرس حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال على غرار أستراليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تدرس ولاية أندرا براديش جنوبي الهند تطبيق حظر على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي على غرار أستراليا، حسبما قال الوزير المعني بالتكنولوجيا والموارد البشرية بالولاية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال نارا لوكيش لوكالة بلومبرج على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "نحن ندرس كولاية تطبيق حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال على غرار أستراليا، نعم، أعتقد أننا في حاجة إلى سن تشريع قوي".

وذكر لوكيش أنه يساوره شعور قوي بأن النشء دون سن معينة يجب ألا يتواجدوا على مواقع التواصل الاجتماعي "لأنهم لا يدركون ما يرونه".

وطبقت الهند برامج للتحكم الأبوي فيما يتعلق بالقصر الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الحكومة الفيدرالية لم تبد رأيا بعد بشأن فرض قيود على نطاق أوسع.