ترامب يرفض المشاركة في اجتماع لمجموعة السبع اقترحه ماكرون

• الرئيس الأمريكي قال إن نظيره الفرنسي لن يبقى في الحكم لفترة طويلة..

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يشارك في اجتماع مجموعة الدول السبع الذي اقترح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عقده غدا الخميس في العاصمة باريس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب، الثلاثاء، في البيت الأبيض بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه ولايته الرئاسية الثانية.

وقال ترامب إنه لن يشارك في الاجتماع الذي اقترحه ماكرون لدول مجموعة السبع في باريس.

وأضاف: "لأنكم تعلمون أن إيمانويل لن يبقى هناك (رئيسا) لفترة طويلة، ولا يوجد وضع طويل الأمد هناك".

وأردف قائلا: "هو (ماكرون) صديقي، رجل جيد، أحب ماكرون، لكنه لن يبقى هناك (في الحكم) لفترة طويلة".

ومجموعة الدول الصناعية السبع ملتقى سياسي حكومي دولي يضم كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

يأتي ذلك في وقت يشهد خلافا بين الرئيسين، حيث ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن ماكرون ليس متحمسا لقبول دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة.

وردا على ذلك، قال ترامب الاثنين: "سأفرض رسوما جمركية بنسبة 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، وعندها سيشارك (ماكرون)".

ونشر ترامب، رسالة على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية قال إنه تلقاها من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاء فيها أن الأخير لا يفهم ما يفعله الأول بخصوص نيته ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.

كما اقترح ماكرون عقد قمة لمجموعة الدول السبع بالعاصمة باريس في 22 يناير الجاري، عقب قمة دافوس، وأنه يمكنه أن يدعو إليها أوكرانيا وسوريا والدنمارك وروسيا.

ووجه ماكرون كذلك دعوة إلى ترامب لتناول العشاء في باريس قبيل عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في 15 يناير الجاري أن الجنود الفرنسيين الذين أُرسلوا للمشاركة في تدريبات مشتركة أُقيمت في غرينلاند باتوا في طريقهم للوصول إلى المنطقة.