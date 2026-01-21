النمسا تهدد بفرض غرامات على المهاجرين الذين يتخلفون عن دورات اللغة

تهدد النمسا المهاجرين الذين تخلفوا عن الفصول الدراسية التي توضح القيم الديمقراطية النمساوية والفصول التي تعلم اللغة الألمانية بغرامات كبيرة.

وقالت وزيرة الاندماج كلاوديا باور، اليوم الأربعاء، إنه في مثل هذه الحالات لابد أن تكون الغرامات، التي تصل إلى عدة آلاف من اليورو، ممكنة في المستقبل.

وأضافت باور: "يجب عدم النظر إلى الاندماج على أنه عرض ولكن كالتزام".

كما يطبق هذا على الحالات التي لا يمكن للمهاجر فيها التوقي على بيان جديد يقبل أسلوب الحياة الديمقراطي في النمسا.

وقال وزير الدولة يورج لايشتفريد إنه استنادا إلى التجربة حتى اليوم، لم ترفض إلا أقلية، حوالي 10% من الأشخاص من أصول مهاجرة القيم الديمقراطية علانية.