بوتين: قضية غزة لا يمكن حلها إلا بإقامة دولة فلسطينية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن "قضية غزة لا يمكن حلها إلا بإقامة الدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "القضية الرئيسية تتعلق برأي الفلسطينيين بما في ذلك رأي حماس".

وأضاف بوتين، في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، اليوم الخميس، أن "الوضع في الشرق الأوسط متدهور والغرب لم يستطع تقديم حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "لا يمكن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق الوصفة الغربية"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

ورأى الرئيس الروسي أنه من الأفضل إدارة غزة من خلال السلطة الفلسطينية الحالية، معلقا على اقتراح إنشاء هيئة دولية برئاسة توني بلير، بالقول إنه "سياسي متمرس ويمكنه أن يلعب دورا إيجابيا".

وأعرب بوتين عن استعداد روسيا لدعم مبادرة ترامب بشأن غزة بشكل كامل "لكن فقط إذا أدى ذلك إلى الهدف النهائي وهو إقامة دولتين".

كما علق بوتين على استهداف إسرائيل لقادة حركة حماس في الدوحة، بالقول: ""تفاجأت بالضربات الإسرائيلية على قطر".