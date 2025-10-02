كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن اقتراب نادي اتحاد جدة السعودي من التعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأول، خلفًا للفرنسي لوران بلان الذي أُقيل مؤخرًا بعد الخسارة أمام النصر في دوري روشن السعودي.

وكان اسم سيرجيو كونسيساو قد طُرح بقوة في وقت سابق ضمن قائمة المرشحين لتدريب النادي الأهلي المصري، عقب رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، ورغم أن المفاوضات لم تكتمل، ظل كونسيساو اسمًا حاضرًا في الأوساط الإعلامية المصرية كأحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق في تلك الفترة.

وبحسب الصحيفة، فإن الإعلان الرسمي عن تولي كونسيساو تدريب الاتحاد قد يتم خلال ساعات قليلة، على أن تكون أولى مبارياته مع "العميد" يوم 17 أكتوبر الجاري أمام الفيحاء ضمن منافسات الدوري.

ويمتلك الاتحاد مجموعة من الأسماء المميزة التي سبق لبعضها اللعب تحت قيادة كونسيساو، مثل دانيلو (نجم بورتو السابق)، إضافة إلى روجر فيرنانديز، إلى جانب كوكبة من النجوم العالميين أبرزهم كريم بنزيمة، نجولو كانتي، فابينيو، موسى ديابي، وستيفن بيرجوين.

التعاقد مع كونسيساو يعكس رغبة إدارة الاتحاد في ضخ دماء جديدة وإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات، بعد بداية موسم مخيبة للآمال على الصعيدين المحلي والآسيوي.