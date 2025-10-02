وزير الخارجية: نحاول إقناع حماس بالرد الإيجابي على خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إن مصر تعمل مع قطر وتركيا لإقناع حركة حماس الفلسطينية بقبول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأوضح عبدالعاطي، في تصريحات أدلى بها من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة فيها الكثير من الثغرات تحتاج إلى سدها، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأشار إلى أن مصر تعمل مع قطر وتركيا لإقناع حركة حماس بقبول الخطة لإنهاء الحرب في غزة، قائلا: "نجتمع معهم. ننسق مع الأشقاء في قطر وأيضا مع زملائنا في تركيا من أجل... إقناع حماس الرد بالإيجاب على هذه الخطة".

وأضاف أنه في حال كان هنالك إرادة سياسية فأعتقد أن هذه الخطة الخاصة بغزة يمكن تنفيذها على أرض الواقع لكن الأمر يتطلب مشاركة.

وأشار عبد العاطي إلى أن خطة ترامب بشأن غزة تحتاج إلى مزيد من المناقشات حول كيفية تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية، موضحا أن مصر "تدعم خطة ترامب ورؤيته لإنهاء الحرب في غزة".

وأعلن ترامب، يوم الاثنين، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.

وذكر مصدر قريب من حماس أن الحركة تسعى لتعديل بعض بنود خطة الرئيس الأمريكي للسلام في قطاع غزة، وبينها بند نزع السلاح ومغادرة مقاتليها القطاع.