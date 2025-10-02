السعودية توقع أول طلبية لبناء 6 ناقلات للبضائع مع الشركة العالمية للصناعات البحرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" أول طلبية لبناء 6 ناقلات للبضائع السائبة الجافة مع الشركة العالمية للصناعات البحرية في خطوة تُعد بداية أول مشروع وطني واسع النطاق لبناء السفن داخل المملكة.

وسيتم تنفيذ المشروع في حوض بناء السفن الحديث بمدينة رأس الخير الذي يُعد الأحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يعكس التزام المملكة بتطوير منظومة بحرية متكاملة تدعم أهداف رؤية 2030 ومبادرة (سعودي إنك) لتوطين سلاسل الإمداد وفقا لبيان رسمي اليوم الخميس.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "البحري". أحمد السبيعي أن الناقلات الجديدة تسهم في تطوير الخدمات والتوسع في الأسواق وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتقديم قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين.

وقد صُممت ناقلات "ألتراماكس" الجديدة لتوفير كفاءة تشغيلية عالية والوصول إلى الموانئ ذات البنية التحتية المحدودة ما يتيح للبحري التوسع في الأسواق المتخصصة وتقليل التعرض لتقلبات السوق.