محافظ الإسكندرية يتفقد موقف محطة الرمل ويوجّه بسرعة إنهاء التكدسات المرورية

قام أحمد خالد محافظ الإسكندرية، بجولة مفاجئة إلى موقف محطة الرمل بنطاق حي وسط، وذلك للاطمئنان على حركة سير المواطنين خلال توقيتات الذروة التي تشهد خروج الموظفين من أعمالهم وخروج الطلاب من مدارسهم وجامعاتهم.

وخلال جولته؛ تابع محافظ الإسكندرية بنفسه حجم الكثافات المرورية داخل الموقف، ووجّه القيادات التنفيذية والمرورية بضرورة التدخل الفوري لإنهاء هذه التكدسات وتنظيم حركة المركبات بما يضمن تحقيق الانسياب المروري والتيسير على المواطنين.

كما استمع محافظ الإسكندرية إلى شكاوى عدد من المواطنين وأمر بحلها على الفور، مؤكداً أن المواطن خط أحمر، ولن نسمح بوجود أي معوقات تعطل مصالحه أو تخل بانسيابية الحركة في شوارع الإسكندرية، وشدد على أن وجودنا الميداني المفاجئ رسالة واضحة بأننا نعمل من قلب الشارع، وسنواصل التدخل الفوري لحل أي مشكلة على أرض الواقع.

وقد أعرب المواطنون عن شكرهم لمتابعة الميدانية لمشاكل المواطنين و ايجاد حلول عملية وواقعية لحلها، وأشادوا بجولاته الميدانية المستمرة وحرصه على التواجد بينهم بشكل دائم ومباشر والاستماع إلى مطالبهم.

واختتم جولته بالتأكيد على أن الجولات المفاجئة ستستمر بشكل متواصل لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سرعة الاستجابة وتحقيق الانضباط، مشدداً على أن أجهزة المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى الخدمات بما يليق بمكانة الإسكندرية وأهلها.

جاء ذلك بحضور؛ السكرتير العام المساعد، ورئيس حي وسط، ومدير إدارة المرور، ومدير إدارة شرطة المرافق، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.