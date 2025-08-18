وزير الخارجية الألماني: اليابان شريك مميز في آسيا في أوقات الأزمات

في ضوء الحروب في أوكرانيا وقطاع غزة، بالإضافة إلى العلاقات المتغيرة مع الولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أهمية التعاون مع شركاء يتبنون نفس القيم مثل اليابان.

وقال الوزير في مستهل زيارته الرسمية الأولى لليابان خلال اجتماعه مع نظيره تاكيشي إيوايا في العاصمة طوكيو اليوم الاثنين إن اليابان هي "الشريك المميز" لألمانيا في آسيا.

وأضاف فادفول إن ألمانيا ترتبط مع اليابان "بصداقة عميقة وطويلة الأمد وتعاون وثيق"، وقال: "نتشاطر قيما ولدينا مصالح مشتركة"، معربا عن اعتقاده بأن توضيح هذا الأمر "في أوقات الأزمات والحروب أمر بالغ الأهمية".

وذكر فاديفول أن لألمانيا "حلفاء تقليديين، وهم مقربين ومهمين لنا مثل الولايات المتحدة الأمريكية"، وقال: "لكن حتى هذه الصداقات تنطوي على تحديات جديدة اليوم"، مضيفا أن الحروب والصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة، وتسلُّح نووي محتمل لإيران "تُظهر جليا أن التعاون الوثيق بين الأصدقاء والحلفاء الطبيعيين يزداد أهمية".

ومن جانبه، قال إيوايا إن النظام الدولي لا يزال يواجه تحديات صعبة، مضيفا أن هناك تزايدا لأهمية التعاون والتنسيق بين اليابان وألمانيا، بصفتهما عضوتين في مجموعة الدول الصناعية الديمقراطية السبع الكبرى وبصفتهما قوتين دافعتين في كل من آسيا وأوروبا.

ويعتزم فاديفول لقاء رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا علاوة على عدد من الوزراء المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية في طوكيو، كما يخطط لإلقاء كلمة في مؤسسة معنية بالسلام.





