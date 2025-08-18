ساهم رافائيل لياو في قيادة ميلان، إلى الدور الثاني من مسابقة كأس إيطاليا، بالفوز 2-0 على باري من الدرجة الثانية، بتسجيله الهدف الأول قبل أن يخرج مصابًا.

وافتتح لياو، التسجيل في الدقيقة 14 بكرة رأسية بعد عرضية من فيكاريو توموري، قبل أن يخرج من الملعب في الدقيقة 17 بسبب الإصابة، تاركا مكانه للمكسيكي سانتياجو خيمينيز في أول مباراة رسمية للفريق اللومباردي بقيادة مدربه أليجري.

وفي بداية الشوط الثاني، ضمن الأمريكي كريستيان بوليسيتش، بطاقة العبور لفريقه بتسجيله الهدف الثاني بتمريرة من خيمينيز (48).

وظهر الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق، لأول مرة بقميص فريقه الجديد ميلان، خلال مواجهة باري، بمنافسات الدور التمهيدي بكأس إيطاليا.

مودريتش انضم للروسونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر ومجانا بعد رحيله عن ريال مدريد بنهاية عقده.

وتواجد لوكا على مقاعد بدلاء ميلان بمباراة باري الرسمية الأولى للفريق في الموسم الجديد، قبل أن يشارك في الدقيقة 65 بدلا من صامويل ريتشي.

وفي أبرز النتائج، بلغ الدور الثاني أيضًا بارما بفوزه على بيسكارا من الدرجة الثانية 2-0 من توقيع الأرجنتيني ماتيو بيليجريني (47 و65).

وتأهل أيضَا بيزا، العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء بعد غياب دام 34 عاما، بفوزه بركلات الترجيح 2-1 على مضيفه تشيزينا من الدرجة الثانية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.