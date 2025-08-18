السكة الحديد: تسيير القطار الخامس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل القطار الخامس المخصوص لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، مع توفير جميع أوجه الدعم وسبل الراحة لهم، وذلك انطلاقًا من عمق الروابط التاريخية والشعبية بين مصر والسودان، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وذكرت الهيئة، في بيانها اليوم الأحد، أن القطار رقم 1940 انطلق من محطة القاهرة متجهًا إلى محطة أسوان وعلى متنه مئات الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية تعكس العلاقات الأخوية بين الشعبين، بما يضمن راحة المسافرين وسلامتهم. كما حرصت الهيئة على تقديم كافة التسهيلات، من إجراءات الاستقبال داخل المحطات وتخصيص فرق لدعم كبار السن، إلى جانب توفير أجواء آمنة ومريحة على متن القطار، وتزويده بعربة مخصصة لنقل الأمتعة والمتعلقات الشخصية.

وأشارت الهيئة إلى أن عددًا من المواطنين السودانيين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة وحسن التنظيم والتيسيرات المقدمة منذ لحظة استقبالهم وحتى صعودهم إلى القطار، مؤكدين أن ما لمسوه من روح الأخوة والمساندة سيظل حاضرًا في وجدانهم.

وأضاف البيان أن وزير النقل وجه بتقديم جميع التسهيلات لاستمرار مبادرة العودة الطوعية، ومع تزايد الإقبال على المشاركة، تستعد هيئة السكة الحديد بالتنسيق مع الجهات السودانية لتسيير رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات الراغبين في العودة، ويجسد التضامن والتعاون الإنساني بين البلدين.

ومن المقرر أن تصل رحلة القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في الساعة 23:10 من مساء اليوم، على أن يعود القطار ذاته لخدمة الركاب برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من محطة أسوان في تمام الساعة 20:30 غدًا الاثنين، ليصل إلى القاهرة في الساعة 9:25 من صباح اليوم التالي.