الحكومة الألمانية توافق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من البيروقراطية

وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من البيروقراطية.

ووافقت الحكومة الألمانية على 8 مقترحات مختلفة قدمتها وزارات مختلفة، طبقا لوزارة التحول الرقمي وتحديث الدولة، التي أنشأتها الحكومة الجديدة بشكل خاص في وقت سابق من هذا العام لمعالجة كمية هائلة من البيروقراطية التي يقول الخبراء إنها تخنق الشركات.

وتأمل برلين أن تساعد هذه الإجراءات في توفير تكاليف بقيمة 100 مليون يورو "114.8 مليون دولار".

وهي تشمل تبسيط قانون الأعمال وإلغاء متطلبات الإبلاغ لعدد من القطاعات ورقمنة اتفاقيات شراء العقارات.

ووافق الوزراء أيضا على حوالي 50 نقطة رئيسية لمزيد من المقترحات التشريعية المقرر تنفيذها في الأشهر المقبلة، حسب الوزارة.