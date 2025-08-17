مجلس الوزراء: تنسيق مستمر بين مصر وفلسطين بشأن مؤتمر إعادة إعمار غزة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لمصر لها أهمية خاصة وتأتي في إطار التنسيق والتواصل المستمر بين الجانبين على كافة المستويات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين الدكتورة منة فاروق وآية عبد الرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أنّ هناك تعاونًا وتنسيقًا على أكثر من محور، الأول يتعلق بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن محورًا مهمًا يرتبط بالتنسيق لاستضافة مصر مؤتمر إعادة الإعمار في غزة والتعافي المبكر عقب وقف إطلاق النار.

وشدد على أن هناك جهودًا عديدة تتم على مدار الأشهر الماضية بداية من الخطة المصرية التي اعتمدتها القمة العربية والدول الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، وبالتالي كان هناك تنسيق مبكر مع الجانب الفلسطيني.

وأوضح أنه يتم العمل حاليًّا على المزيد من التنسيق للانتهاء من بعض التفاصيل المتعلقة بترتيبات المؤتمر الذي سيعقد بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار.

ونوه بأنَّ الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الفلسطينية، وهي علاقات تاريخية، فمصر أول دولة احتضنت القضية الفلسطينية منذ ما قبل عام 1948، ولم تتخلَ عنها.

وأفاد بأن الهلال الأحمر المصري سهّل دخول أكثر من 36 ألف شاحنة عبر معبر رفح البري محملة بما يقرب من 550 ألف طن مساعدات إنسانية.

وتابع: «هذا الأمر لمسناه من رئيس وزراء فلسطين، عندما أشار صراحة إلى ضرورة عدم الالتفات إلى الأصوات المناوئة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وأشاد بصورة كبيرة بموقف مصر والرئيس السيسي المناهض للتهجير والداعم للقضية الفلسطينية».