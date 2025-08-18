 الممثلة الإسرائيلية جادوت تزور ساحة المحتجزين في تل أبيب لإظهار تضامنها - بوابة الشروق
الإثنين 18 أغسطس 2025 12:15 ص القاهرة
الممثلة الإسرائيلية جادوت تزور ساحة المحتجزين في تل أبيب لإظهار تضامنها

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 17 أغسطس 2025 - 11:45 م | آخر تحديث: الأحد 17 أغسطس 2025 - 11:45 م

زارت الممثلة الإسرائيلية جال جادوت ساحة المحتجزين في تل أبيب اليوم الأحد، للتعبير عن تضامنها مع عائلات الأفراد الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس.

وأظهر مقطع فيديو صدر عن "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" نجمة فيلم "ووندر وومن" (المرأة الخارقة) وهي تساند زوجة أحد المحتجزين، وهي تبتسم وهي تمسك يديها قبل أن تعانقها.

تحدثت جادوت أيضا مع "ايناف زانجوكر" التي تم احتجاز نجلها ماتان قبل نحو عامين. وظهرت زانجوكر" كواحدة من أشد المنتقدين لطريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الحرب وأزمة المحتجزين.

وكانت جادوت (40 عاما) قد تحدثت في وقت سابق دعما لإسرائيل والمحتجزين بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 والعدوان على غزة لاحقا. وقد أثار موقفها انتقادات من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين ودعوات لمقاطعة أفلامها.

