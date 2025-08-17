حضور فني ملحوظ بعزاء مدير التصوير الراحل تيمور تيمور

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي توفي غرقا أمس السبت، أثناء محاولته لإنقاذ نجله من الغرق بإحدى شواطئ رأس الحكمة، ويقام العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ويستقبل واجب العزاء نجله الأكبر.

ومن بين الحاضرين المخرجين مروان حامد، وأمير رمسيس، وكريم السبكي، وبتول عرفة، ومن الفنانين محمد ممدوح، وأحمد داوود، وعلا رشدي، ويارا جبران، وتارا عماد، وصبري فواز، ودينا فؤاد، ومنة فضالي، وأيمن عزب، إلى جانب المنتج أحمد السبكي.

وكان أول الحاضرين لعزاء الراحل المصور السينمائي محمود شاهين، ومدير التصوير أحمد المرسي، والمخرجين كريم العدل، وعمرو سلامة، ومن الفنانين ريهام عبد الغفور، وأحمد السقا، ومحمد علي رزق، ومحمد يسري، بالإضافة إلى المؤلفة مريم نعوم.



وشيع عدد من نجوم الفن، جثمان مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي، ودفن بمقابر الأسرة، ومن بين الحضور كان، باسم سمرة، وريهام عبد الغفور، ومحمد شاكر خضير، واحمد داود، والمخرج يسري نصر الله، وحمزة العيلي، ومحمد الشرنوبي، وتارا عماد، والسيناريست مريم نعوم، ومحمد ممدوح، وأحمد صلاح السعدنى، والمخرج هانى خليفة، وركين سعد، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج كريم الشناوى.

تيمور تيمور خريج معهد سينما قسم تصوير، قدم مشاريع فنية كثيرة أثناء دراسته في المعهد وشارك في فيلم «الحاسه السابعه» وآخر مع «شباب أون لاين» مع هالة خليل، وقدم أيضاً مجموعة إعلانات ثم عاد مرة أخرى للعمل في مسلسل «الجامعة» وقد قدم فيه دور مدمن، وعمل في فيلم «بعد الموقعة» والفيلم شارك في مهرجان كان.

وكان أخر أعمال تيمور تيمور في الدراما مسلسل "جودر" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، أما في السينما فكان فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح.