الإعصار إيرين يضعف إلى الفئة 3 مع توقع خبراء الأرصاد تحوله شمالا

ضعفت قوة الإعصار إيرين، اليوم الأحد، إلى الفئة 3، بينما استمرت نطاقاته الخارجية في اجتياح جزر العذراء وبورتو ريكو بأمطار غزيرة ورياح بلغت قوة العاصفة المدارية.

ومع تراجع سرعة الرياح القصوى لإعصار إيرين، اتسع النطاق الإجمالي للعاصفة، وأصدر خبراء الأرصاد تحذيرات من عاصفة مدارية لجزر توركس وكايكوس، وتنبيها لمراقبة الحالة الجوية في سواحل جنوب شرق جزر الباهاما.

ومن غير المتوقع أن تؤثر العاصفة بشكل مباشر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لكنها مع تضاعف حجمها أو تضاعفه ثلاث مرات قد تسبب تيارات ساحبة على طول الساحل.

وأفادت خدمة الأرصاد الوطنية إن الرياح العاصفة وارتفاع المد والجزر قد تتسبب في غمر أجزاء من الطريق السريع الذي يربط جزر "أوتربانكس" في ولاية نورث كارولينا الأمريكية بحلول منتصف الأسبوع.

وقال خبراء الأرصاد إن برمودا قد تشهد ظروفا مماثلة، حيث من المتوقع أن يتحرك إعصار إيرين نحو الشمال ثم الشمال الشرقي.

ووصلت قوة إعصار إيرين، أول إعصار في المحيط الأطلسي في عام 2025، أمس السبت، إلى الفئة 5 مع سرعة رياح قصوى بلغت 160 ميلا في الساعة (260 كيلومترا في الساعة) قبل أن يضعف.