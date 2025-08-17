شعبة السيارات: حالة انتعاش في السوق بسبب تراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 20%

قال أشرف شرباص نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرفة التجارية بالجيزة، إن سوق السيارات في مصر تشهد حالة من الانتعاش خلال الفترة الأخيرة بعد انخفاض الأسعار بنسب وصلت إلى 20% في بعض الموديلات الصغيرة، ما شجع المستهلكين على الشراء.

وأضاف في تصريحات لقناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن المنافسة القوية بين الشركات دفعت إلى تقديم عروض وتسهيلات غير مسبوقة، مثل الدفع بنصف قيمة السيارة وتقسيط الباقي على سنة أو سنتين بدون فوائد، بالإضافة إلى خصومات مباشرة وكاش باك.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار أسهم في تراجع الأسعار، لكن الانخفاض لم يكن بنفس النسبة بسبب ظروف الاستيراد السابقة وإغلاق السوق في سنوات 2022 و2023، وأكد أن فتح باب الاستيراد وعودة التجميع المحلي ساعدا على زيادة المعروض.

ونوه بأن الدولة تسعى لتوطين صناعة السيارات عبر إنشاء مصانع تجميع جديدة وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية مثل مكونات الكهرباء والكاوتش.

وكشف أن الفترة الماضية شهدت مضاربات في السوق من قبل بعض المستهلكين الذين حجزوا سيارات وأعادوا بيعها بأسعار مبالغ فيها، ما أدى لارتفاع وهمي.

أما عن مستقبل السيارات الكهربائية، فأوضح شرباص أنها قادمة بقوة إلى السوق المصري لما توفره من تكلفة تشغيل منخفضة وصيانة شبه منعدمة، لكنه شدد على ضرورة أن تكون السيارات الكهربائية مرتبطة بضمان ووكيل رسمي لتفادي مشاكل الأعطال وضمان خدمات ما بعد البيع.