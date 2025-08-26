التضامن: وحدة تكافؤ الفرص تعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التضامن الاجتماعي اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرأة العاملة وضمان استدامة تكافؤ الفرص على كافة الأصعدة تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وناقشت اللجنة التى عقدت برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، خطة عمل الوحدة ورؤيتها المستقبلية لتعزيز تمكين المرأة ودعم تكافؤ الفرص داخل الوزارة والجهات التابعة لها.

وتأتي الوحدة في تشكيلها الجديد لتمثل إضافة نوعية لعمل الوزارة، إذ تستهدف الارتقاء ببيئة العمل من خلال تبني سياسات تحفيزية تراعي التوازن بين الجنسين، وتحقيق بيئة داعمة للمرأة العاملة، بما يواكب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وتقوم رؤية الوحدة على إرساء نموذج رائد لتكافؤ الفرص بين الموظفين والموظفات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لضمان استدامة السياسات الداعمة للمرأة، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضدها، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة ذات الإعاقة.

وتختص الوحدة بإعداد البرامج والمشروعات التي تسهم في تحسين أوضاع المرأة داخل الوزارة، وتبني مناهج التخطيط المستجيب للمساواة بين الجنسين، إلى جانب التعاون مع المجلس القومي للمرأة في مجال مكاتب شكاوى المرأة، وتنفيذ التدريبات التوعوية للعاملين من الجنسين، فضلًا عن إنشاء قواعد بيانات دقيقة حول أوضاع المرأة العاملة على المستوى المركزي والجهات التابعة.

ومن المقرر أن تعمل الوحدة كمنصة داعمة لكل المبادرات التي تساهم في تمكين المرأة، بما يعزز الدور الريادي لوزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.