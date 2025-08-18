جولة إعادة في انتخابات بوليفيا الرئاسية بين مرشحين من الوسط واليمين

يتجه البوليفيون نحو جولة إعادة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية بعد تصويت يوم الأحد حصل فيه المرشح المفاجئ من تيار الوسط، السناتور رودريجو باز، على أصوات أكثر من المرشحين اليمينيين المتصدرين، وإن لم يكن ذلك كافيا لضمان فوزه المباشر، وفقا للنتائج الأولية.

وسيواجه باز، وهو معتدل سعى إلى تخفيف حدة ضغوط المعارضة من أجل فرض إجراءات تقشفية صارمة لإنقاذ بوليفيا من الانهيار الاقتصادي، الرئيس اليميني الأسبق خورخي ”توتو“ كويروجا، الذي احتل المركز الثاني، في 19 أكتوبر المقبل.

ومع فرز أكثر من 91% من الأصوات يوم الأحد، حصل باز على 8ر32% من الأصوات. وحصل كويروجا على 4ر26%.

وكان على أحد المرشحين تجاوز عتبة الـ 50%، أو 40% بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه ، لتجنب جولة إعادة.