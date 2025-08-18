مئات الآلاف يواصلون تظاهراتهم في إسرائيل للمطالبة بوقف العدوان على غزة

واصل مئات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم الأحد، تظاهراتهم الواسعة في عشرات البلدات والمدن الإسرائيلية، وعلى رأسها تل أبيب، للمطالبة بوقف العدوان على غزة وضمان عودة المحتجزين.

وشن وزراء ومسؤولون في حكومة الاحتلال هجومًا على هذه الاحتجاجات، في وقت اتهم المتظاهرون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخداع الجمهور وتضليل الرأي العام والإساءة لعائلات الرهائن.

وشهدت شوارع عدة في تل أبيب ومدن أخرى إغلاقات واسعة، حيث أغلق المحتجون صباح اليوم شارع "أيالون" باتجاه الشمال قرب مفرق "روكح"، ما تسبب بازدحامات مرورية خانقة. كما عمد سائقون إلى السير ببطء قرب مفرق "ههلخاه" لافتعال اختناقات مرورية، بالتوازي مع إغلاق عشرات الشوارع في أنحاء اسرائيل.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية اعتقال 38 متظاهرًا، بدعوى "الإخلال بالنظام" خلال الاحتجاجات المتفرقة.

يُذكر أن إسرائيل تشهد منذ ساعات الصباح إضرابًا واسعًا ترافقه مظاهرات حاشدة ضمن ما سُمّي "أسبوع الاحتجاجات"، المطالب بإنهاء الحرب على غزة وضمان عودة الرهائن.