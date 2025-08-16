سكرتير عام الصحفيين: اغتيال أنس الشريف لم يكن صدفة بعد كشفه جريمة التجويع بغزة

قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه منذ يوم عملية “طوفان الأقصى” أصدرت النقابة بيانًا خلال اجتماع لمجلسها، وأوقفت الاجتماع حينها، ومنذ ذلك اليوم تم تنظيم عشرات الفعاليات داخل النقابة دعمًا للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الصحفيين الفلسطينيين جزء من الجمعية العمومية للنقابة.

وأضاف عبد الرحيم، في كلمته خلال فعاليات "يوم مع الصحافة الفلسطينية"، أن حادث اغتيال الصحفي أنس الشريف وزملائه لم يكن صدفة، بل كان عملية قتل عمد، لأنهم كشفوا جريمة التجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وأنتقد عبد الرحيم الدور غير الواضح للاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة مراسلون بلا حدود، مشيرًا إلى أنه في اجتماع سابق مع رئيس الاتحاد الدولي، حاولت النقابة الدفع بإصدار بيان ضد التطبيع، ولم يتم ذلك إلا بعد تهديدها بالانسحاب.

بدوره، قال هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن صور التجويع في فلسطين للأطفال "مستحيل أن تكون لأحياء فهي أشبه بصور المومياوات في المتحف"، مشيرًا إلى أن العالم لا يفعل شيئًا سوى المشاهدة.

وانتقد تصريحات رئيس وزراء اسرائيل، بنيامين نتنياهو، وهو يتحدث عن حلم “إسرائيل الكبرى”، مستنكرًا من عدم اضطلاع أي دولة بسحب سفيرها أو اتخاذ موقف قوي تجاه تلك التصريحات والجرائم المستمرة، إذ تم الاكتفاء ببيانات الإدانة.

وقالت الكاتبة الصحفية، إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الصحفيات الفلسطينيات أصبح معظمهن اليوم بلا مأوى، حيث يتنقلن من مكان إلى آخر، ومع ذلك يواصلن التمسك بالعهد في نقل الحقيقة.