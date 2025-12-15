فتح: اليمين الإسرائيلي يعتبر الدولة الفلسطينية العدو الأكبر

قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية عبد الفتاح دولة، إنّ رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتيار اليميني المتطرف لا يرغبان مطلقًا في قيام دولة فلسطينية.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصويت الكنيست على قرار يمنع إقامة الدولة الفلسطينية يعكس العقلية المتطرفة التي تحكم دولة الاحتلال.

وأوضح أنّ اليمين المتطرف في دولة الاحتلال يرى في فكرة الدولة الفلسطينية العدو الأكبر لمشروعه، وليس فصيلًا فلسطينيًا بعينه.

ولفت دولة، إلى أن هذا التيار يسعى إلى فرض رؤية ما يسمى بـ«الدولة اليهودية الكبرى» التي تتجاوز حدود دولة فلسطين.

وأكد متحدث فتح أن نتنياهو وحكومته لا يملكون تقرير مصير الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هناك مزاجًا دوليًا عامًا يتبنى بوضوح أن الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني وتجسيد الدولة الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية.

وأشار إلى أن الدور الأهم في هذا السياق يقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها الطرف الأكثر تأثيرًا على دولة الاحتلال.

لاولفت إلى أن الرئيس ترامب تحدث مرارًا عن رغبته في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وهو ما يستدعي استخدام أدوات السلام، وعلى رأسها تجسيد الدولة الفلسطينية.

https://youtube.com/shorts/jRY708PqeGc?si=qLwkstEAmNeel9_N