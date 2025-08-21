قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يعمل منذ عام على تطبيق إطار تنظيمي للمكالمات الترويجية بهدف تنظيمها ومنع إزعاج المواطنين.

وأوضح في مكالمة هاتفية عبر برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، مساء الأربعاء، أن من يرغب في العمل بهذا النشاط يجب أن يتوجه لشركة المحمول التابع لها للاشتراك في الخدمات الترويجية والتسويقية، حتى يظهر اسم الشركة لمستقبل المكالمة، ويكون من حقه قبول أو رفض المكالمة.

وذكر أن أكثر من مليون شخص سجّلوا في هذه الخدمة خلال عام، سواء شركات أو أفراد، وأن بعض الشركات تم إحالتها للنيابة العامة بسبب رفضها الالتزام، قبل أن تخضع وتلتزم بتسوية أوضاعها.

وفيما يتعلق بالأفراد، أكد التحرك الفوري لإيقاف أي خط يستخدم في مكالمات إزعاج فوراً، سواء عبر الشكاوى أو بطرق فنية.

وأوضح أن بعض الأشخاص يتحايلون عن طريق شراء خطوط جديدة فور وقف القديمة؛ لذلك صدر قرار بوقف الهاتف نفسه بجانب الخط. كما أتاح الجهاز كول سنتر مجاني على الرقم 155 لتلقي شكاوى المواطنين.

وأضاف أن هناك فرصة حتى 24 أغسطس لتسجيل الخدمة وتجنب وقف الموبايل، موضحاً أن هذه الخطوة تدعم الكيانات الجادة، إذ إن المهتم فقط هو من يستجيب للمكالمات بعد التسجيل، ما يوفر وقتاً وجهداً وتكاليف على الشركات.

وأشار رئيس القطاع إلى أن هناك قانوناً لحماية البيانات الشخصية، إلا أن المواطنين يعرّضون أنفسهم لمخاطر عندما يقدمون أرقامهم وبياناتهم على مواقع غير موثوقة، داعياً إياهم إلى عدم مشاركة بياناتهم إلا مع جهات معتمدة.