الهيئة الدولية لدعم فلسطين: إعلان المجاعة في غزة إدانة واضحة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة وتجويع جماعي

أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبدالعاطي، أن إعلان الأمم المتحدة رسميًا لحالة المجاعة في قطاع غزة يُعد إدانة واضحة وصريحة لإسرائيل بارتكاب جريمة التجويع المتعمد، التي تعد من أشكال جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف عبدالعاطي، في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز)، اليوم السبت، أن المؤشرات واضحة فكل سكان قطاع غزة أصبحوا مجوعين بالكامل بعد إغلاق المعابر لأكثر من 5 أشهر، ومنع إدخال أي مساعدات إنسانية، فضلا عن قيام إسرائيل بتدمير مصادر المياه والغذاء، وعرقلتها بشكل ممنهج وصول المساعدات التي كانت السبيل الوحيد لبقاء السكان على قيد الحياة.

وأشار إلى أن 100% من سكان القطاع يعيشون اليوم ما بين المرحلة الخامسة "الجوع الكارثي"، والمرحلة الرابعة "المجاعة الحادة"، وفقًا للتصنيفات الدولية المعتمدة.

وقال: "هناك أكثر من 290 ألف طفل يتلقون العلاج من أمراض سوء التغذية، ونحو 200 طفل يوميًا يدخلون المستشفيات، إضافة إلى 55 ألف امرأة حامل يعانين من نقص حاد في التغذية، فضلاً عن وفيات متزايدة بين الأطفال، وكبار السن، والمرضى، وارتفاع حاد في حالات الإغماء نتيجة الجوع".

وأوضح أن هذا الإعلان الأممي مختلف عن التحذيرات السابقة؛ لأنه يُلزم المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية تضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون الحاجة لموافقة إسرائيل، داعيًا إلى استخدام كل الصيغ الممكنة لوقف هذه الكارثة الإنسانية.

وأشار إلى أن الوضع لا يزال كارثيًا، حيث إنه رغم ضغط المجتمع الدولي، لم تسمح إسرائيل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلا بدخول نحو 2000 شاحنة فقط، في حين أن القطاع يحتاج ما لا يقل عن 600 إلى 1000 شاحنة يوميًا؛ لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.