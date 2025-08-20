تصادم سيارتين وإصابة 6 أشخاص في كرداسة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص باخرى ملاكي بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.