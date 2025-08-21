علاء عز: معارض «أهلا مدارس» الأقوى هذا العام بمشاركة 2500 عارض وخصومات حتى %50

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن معارض «أهلا» بمختلف نسخها، ومنها «أهلا مدارس» و«أهلا رمضان»، تمثل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض أسعار المستلزمات التي تحتاجها الأسرة المصرية في حياتها اليومية.

وأضاف عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن معرض «أهلا مدارس» هذا العام يشهد مشاركة قوية تضم 2500 عارض في الأوكازيون المستمر حتى بداية العام الدراسي، حيث تُعرض الملابس والحقائب وأدوات الدراسة بخصومات تتراوح بين 10% و50%، ما يجعله أقوى فعالية في مجال الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأشار إلى مشاركة سلاسل مكتبات كبرى في المعرض، إلى جانب إقامة شوادر في جميع المحافظات، بما فيها النائية مثل مطروح، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين.

وأوضح أن الغرف التجارية تبنت مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال سداد مصروفات المدارس وتوفير حقائب مدرسية كاملة بمستلزماتها، استنادًا إلى كشوف تصل من وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، حيث يتولى المحافظون تسليمها عبر المديريات المختصة.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد يجري حاليًا حصر الشوادر المطلوبة بكل محافظة وفقًا لاحتياجاتها، موضحًا أن دور الغرف يتمثل في تقديم الدعم عبر التسهيلات والتخفيضات السعرية، بما يخفف العبء عن الأسر المصرية.