وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع السرطان

رحل القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو، عن عمر يناهز 88 عامًا، وذلك بعد معركة وصفتها عائلته بـ «الطويلة والشجاعة» مع سرطان البنكرياس.



وقالت صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن كابريو «كان محبوبا لعطفه وتواضعه وإيمانه الثابت بصلاح الناس»، مضيفة أنه «لمس حياة الملايين من خلال عمله في قاعة المحكمة وما بعدها، دفئه و فكاهته وطيبته ترك بصمة لا تمحى على كل من عرفه».



وأضافت «سيظل يذكره الناس ليس فقط كقاضي محترم، ولكن كزوج مخلص، وأب، جد، جد كبير وصديق، يعيش إرثه في أعمال اللطف التي لا تحصى والتي ألهمها للآخرين»، مختتمة: «نرجو أن نسعى كل منا إلى جلب المزيد من التعاطف إلى العالم، تمامًا كما فعل كل يوم».

وقبل ساعات، ناشد كابريو المعروف بـ «القاضي الرحيم» متابعيه الدعاء له بعد تدهور حالته الصحية، قائلا في مقطع فيديو «أنا مؤمن بشدة بقوة الدعاء، وأطلب منكم مجددا أن تذكروني في صلواتكم، وللأسف مررت بانتكاسة جديدة وعدت إلى المستشفى، والآن أنا أطلب منكم مرة أخرى أن تذكروني في صلواتكم من فضلكم».



واشتهر ببرنامجه « Caught in Providence» الذي بث في أكثر من 200 محطة في أميركا، وكان يعمل قاضيا في محكمة بروفيدنس البلدية لمدة 38 عاما واشتهر على الإنترنت وجمع أكثر من 26 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث كان يعرف باسم «أطيب قاض في العالم».