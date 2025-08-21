سامح الصريطي: الاستعانة بالبلوجر بسبب كثرة متابعيهم جريمة

قال الفنان سامح الصريطي، إن أجيال مصر المتعاقبة تتمتع بدرجات عالية من الوعي، عازيا ذلك إلى تنوع مصادر المعرفة و«الوازع الوطني» المتجذر في النفوس.



وحذر خلال مقابلة تلفزيونية عبر «Extra News» من تصاعد مخاطر «اللجان الإلكترونية» على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها باتت ساحة لـ «حروب الجيل الرابع» عبر بث الفتن وإثارة الفرقة بين الناس.



وأوضح أن الفن يعد «السلاح الأقوى» باعتباره يخاطب الوجدان قبل العقل، لافتا إلى فتح هذه المنصات الباب لـ «الداخلين الجدد» على الساحة الفنية.



وذكر أن «التنقيب عن الفنانين الحقيقيين المبدعين المخلصين الواعين»، في إطار فرز واعٍ للمواهب والرسائل، محذرا بدوره من «الاستخدام السلبي للفن» الذي يستهدف اللعب على النفس ويضر بشباب المبدعين.



وأضاف أن التعامل مع «البلوجرز» في التمثيل يجب أن ينطلق من معيار الموهبة لا عدد المتابعين، مشددا أن من يتعامل مع البلوجر على أساس جماهيرية حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «يتصرف كتاجر».



ورأى أن المنطق التجاري البحت الذي يدفع إلى جلب وجوه لمجرد كثرة المتابعين أو «لأي سبب غير الموهبة»؛ يُعد «جرما».



وأكد أن النهج الصحيح يكمن في اكتشاف من يملكون موهبة حقيقية و«احتضانهم وتقديمهم كمبدعين»، مشيرا إلى أن العثور على موهبة فرصة ينبغي عدم إهدارها.