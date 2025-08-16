واشنطن توقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إنها بدأت إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة خلال إجرائها "مراجعة كاملة وشاملة للعملية والإجراءات المتبعة في الأيام القليلة الماضية لإصدار عدد قليل من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية"، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

يأتي هذا القرار الأمريكي في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة واستمرار الحرب التي ألقت بظلالها على على الأوضاع الإنسانية.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إن مليون امرأة وفتاة بقطاع غزة يواجهن "مجاعة جماعية"، جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الوكالة، في منشور على منصة شركة "إكس": "مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية، إضافة إلى العنف والإساءة".

وأضافت أن "النساء والفتيات في غزة يضطررن إلى تبني استراتيجيات بقاء متزايدة الخطورة، مثل الخروج للبحث عن الطعام والماء مع التعرض لخطر القتل الشديد"، خلال لجوئهن إلى أساليب للبقاء على قيد الحياة رغم ما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة.