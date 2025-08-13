القبض على صانعة محتوى بدمياط لنشرها فيديوهات تخالف قيم المجتمع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط القبض على صانعة محتوى "حسناء" لنشرها فيديوهات تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

تلقت أجهزة وزارة الداخلية عدة بلاغات ضد صانعة محتوى "حسناء" لنشرها فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة استخدام تلك المواقع.

تم ضبط المذكورة (مقيمة بمحافظة دمياط)، وبمواجهتها أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.