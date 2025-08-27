ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جلسة الكابينيت التي دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، لم يناقش مقترح الوسطاء لصفقة التبادل الذي وافقت عليه حماس.

ونقلت هيئة البث عن مصادر أن الجلسة التي دعا إليها نتنياهو لمناقشة الوضع في غزة وخطة السيطرة على مدينة غزة استمرت نحو ساعتين ونصف فقط، وسط تذمر بعض الوزراء الذين وصفوا الاجتماع بأنه "مضيعة للوقت"، فيما شوهد عدد منهم يخرجون أكثر من مرة للتزود بالطعام.

ورغم أن نتنياهو كان يفترض أن يطرح أمام الوزراء مقترح الوسطاء لصفقة التبادل الذي وافقت عليه حماس، إلا أنّ مصادر أكدت أنّ الموضوع لم يُدرج أصلًا على جدول النقاش، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وبعد جلسة الكابينيت، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تعليق غامض: "بدأ الأمر في غزة وسينتهي في غزة".

وأضاف: "لن نترك هؤلاء الوحوش هناك. سنطلق سراح جميع رهائننا. سنضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".

كما تفاخر رئيس وزراء إسرائيل بأن حكومته تعيق قيام دولة فلسطينية.

وقال: "قلت إننا سنمنع قيام دولة فلسطينية، ونحن نفعل ذلك معا. قلت إننا سنبني ونتمسك بأجزاء من أرضنا، وطننا، ونحن نفعل ذلك".