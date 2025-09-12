بوليتيكو: ترامب ومساعدوه قلقون من أن هجوم الدوحة أحبط مفاوضات صفقة التبادل للأبد

كشفت مجلة بوليتيكو الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مساعديه يشعرون بقلق من أن الهجوم الإسرائيلي على قادة حركة حماس في قطر هذا الأسبوع قد أحبط مفاوضات صفقة التبادل ربما إلى الأبد.

وقال شخص مقرّب من فريق الأمن القومي للرئيس الأمريكي، ومسؤول أمريكي مطلع على الأمر، للمجلة إن إحباطات إدارة ترامب تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاقمت منذ وقوع الهجوم الإسرائيلي.

وأضاف المصدر: «في كل مرة يحرزون تقدمًا، يبدو الأمر كما لو أن نتنياهو يقصف شخصًا ما، ولهذا السبب يشعر الرئيس ومساعدوه بإحباط شديد».

وأفادت التقارير بفشل محاولة اغتيال قادة حماس، فيما أُصيب عدد من الشخصيات البارزة في الحركة بجروح.

وفي الوقت نفسه، ذكر مصدران أن البيت الأبيض يعمل على تهدئة الجانب القطري، بعد أن وصف كبار القادة في الدوحة الهجوم الإسرائيلي بأنه «بربري».

وأوضح مصدر مقرّب من فريق ترامب أن الرئيس وكبار مساعديه بدأوا يتساءلون عما إذا كان نتنياهو، الذي أعطى الضوء الأخضر للهجوم، يحاول تخريب المحادثات عمدًا.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني، نيويورك وواشنطن اليوم، حيث من المتوقع أن يلتقي مسؤولين أمريكيين لمناقشة الهجوم الإسرائيلي ومستقبل محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لمصدر مطلع على التفاصيل.

وبحسب المصدر نفسه، من المنتظر أن يلتقي آل ثاني خلال الزيارة بكل من الرئيس ترامب، ونائب الرئيس جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

كما نقل المصدر أن روبيو تحدث مع آل ثاني خلال الأيام الأخيرة بشأن إعطاء الأولوية لخطة تهدف إلى توسيع اتفاقية التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وقطر.

إلى ذلك، من المتوقع أن يزور روبيو إسرائيل الأسبوع المقبل، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان سيشمل قطر في جولته.