مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 عدة مباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الاتحاد مع الفتح في الدوري السعودي للمحترفين، ولقاء زد مع الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 سبتمبر والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

إشبيلية × إلتشي – الساعة 10:00 مساءً – على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي

مارسيليا × لوريان – الساعة 9:45 مساءً – على قناة beIN Sports HD 4

الدوري الألماني

باير ليفركوزن × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 9:30 مساءً

الدوري السعودي للمحترفين

الاتفاق × الأهلي – الساعة 6:25 مساءً – على قناة SSC 1

الشباب × الحزم – الساعة 6:35 مساءً – على قناة SSC 1

الاتحاد × الفتح – الساعة 9:00 مساءً – على قناة SSC 1

الدوري المصري الممتاز

بتروجت × البنك الأهلي – الساعة 5:00 مساءً – على قناة ON Time Sports 1

فاركو × الاتحاد – الساعة 8:00 مساءً – على قناة ON Time Sports 2

زد × الإسماعيلي – الساعة 8:00 مساءً – على قناة ON Time Sports 1

الدوري القطري

الشحانية × السد – الساعة 6:00 مساءً – على قناة الكأس القطرية 1

الدحيل × أم صلال – الساعة 8:00 مساءً – على قناة الكأس القطرية 1

الغرافة × السيلية – الساعة 8:00 مساءً – على قناة الكأس القطرية 2

الدوري الإماراتي

الظفرة × دبا الفجيرة – الساعة 4:40 مساءً – على قناة أبوظبي الرياضية

عجمان × البطائح – الساعة 7:15 مساءً – على قناة أبوظبي الرياضية