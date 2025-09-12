سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استُشهد أكثر من 20 فلسطينيًا وأصيب آخرون بجروح منذ فجر اليوم الجمعة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 14 فلسطينيًا في غارة شنّها الاحتلال على منزل في منطقة التوام شمال مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في قصف استهدف بلدة جباليا النزلة شمال القطاع.

كما استشهد شخصان وأصيب عدد من النازحين إثر استهداف خيمة تؤويهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي شمال مدينة رفح، استشهد شخص وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات، فيما استشهد شخص آخر في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي منطقة السودانية شمال غرب غزة، سقط شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل.

أما في مدينة دير البلح وسط القطاع، فقد استشهد فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف سابق، فيما استهدفت طائرات الاحتلال ثلاثة منازل شرق المدينة فجر اليوم.