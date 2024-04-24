إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف قاذفة صواريخ، في بلدة "طير حرفا"، بجنوب لبنان، بعد وقت قصير من استخدامها في هجوم على قرية "شومراه" شمال إسرائيل، الليلة الماضية.

كما قصف الجيش الإسرائيلي مبنى آخر، في المنطقة، التي يقول إن عناصر حزب الله، تتجمع فيها، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

ونفذت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موجة من الغارات الجوية، على مواقع حزب الله، بجنوب لبنان، الليلة الماضية، في أعقاب هجمات متكررة من قبل الجماعة المسلحة على شمال إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الأهداف شملت بنية تحتية في بلدة "مركبا"، ومبنى في بلدة "عيتا الشعب" وموقع مراقبة في بلدة "مروحين" في لبنان.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن قواته قصفت أيضا مناطق بالقرب من بلدتي "شيحين" و"كفر شوبا" في لبنان، بالمدفعية لـ"إزالة التهديدات".

وكان حزب الله قد أعلن أمس الثلاثاء ، تنفيذ هجوم جوي مركب بمسيرات إشغالية وأخرى إنقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال مدينة عكا بشمال إسرائيل.

وقال الحزب، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للاعلام :" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون وإغتيال أحد المجاهدين، شنت المقاومة الإسلامية ..هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية وأخرى إنقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".

ووفق الوكالة ، "شن الطيران الحربي المعادي غارة على هونين بين مركبا وحولا، كما تعرضت اطراف بلدة علما الشعب لقصف مدفعي معاد".