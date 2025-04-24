نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر قولها إن إيران أثارت احتمال التوصل لاتفاق نووي مؤقت مع الولايات المتحدة.

التوصل لاتفاق نووي



قال مصدران مطلعان لـ"أكسيوس" إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أخبر مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف خلال محادثات النووي، يوم السبت، إنه قد لا يكون ممكنا التوصل لاتفاق نووي نهائي خلال الجدول الزمني الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتساءل عما إذا كان يجب على الطرفين التفاوض أولا على اتفاق مؤقت.

كان ترامب، قد حدد مهلة شهرين للمفاوضات مع إيران، وأمر بتعزيز القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط حال فشلت الدبلوماسية. وفي حال عدم التوصل لاتفاق، يمكن لترامب التوجيه بشن ضربة عسكرية على منشآت إيران النووية أو دعم ضربة إسرائيلية.

وفي حين قال مصدران لـ"أكسيوس" إن عراقجي أثار مسألة مقترح اتفاق مؤقت، نفت بعثة إيران بالأمم المتحدة في بيان ذلك، قائلة: "هذا ليس صحيحا ولا دقيقا على الإطلاق". ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية الإدلاء بتعليق.

وكان "أكسيوس" قد أفاد في وقت سابق بأن إيران تدرس اقتراح اتفاق مؤقت.

ماذا يحدث خلف الكواليس؟



وذكر الموقع الأمريكي، أن عراقجي أخبر ويتكوف بأنه بالنظر إلى الطبيعة الفنية التفصيلية لأي اتفاق نووي، سيكون من الصعب للغاية الانتهاء من المفاوضات في غضون 60 يوما.

وأخبر ويتكوف عراقجي بأنه لا يرغب في مناقشة اتفاق مؤقت بالوقت الراهن. وبدلا من ذلك، يريد التركيز على التوصل لاتفاق شامل في غضون 60 يوما.

وبحسب المصادر، قال ويتكوف إنه إذا كان كلا الطرفين يعتقدان أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت مع اقتراب الموعد النهائي، فيمكنهما إعادة النظر في فكرة الاتفاق المؤقت.

وقالت مصادر لـ"أكسيوس" إن عراقجي وويتكوف عقدا محادثات غير مباشرة في روم بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، لكنهما التقيا مباشرة أيضًا.

ولم يوضح ترامب متى تنتهي مهلة الـ60 يوما بالضبط، لكن مسئولين أمريكيين يصرون على أن الوقت يمضي بسرعة.

من جهته، قال مسئول أمريكي بارز إن ويتكوف وعراقجي "أحرزا تقدما جيدا جدا" خلال المحادثات في روما.

وقال عراقجي، يوم الأربعاء، خلال زيارة إلى بكين، إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم أفضل بشأن مبادئ الاتفاق المحتمل، وإن هناك "فرصة لإحراز تقدم".

بدورها، قالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان بعد المحادثات، أن الطرفين اتفقا على "دخول المرحلة التالية" من المفاوضات.

وبحسب البيان العماني، اتفقت إيران والولايات المتحدة على العمل على "اتفاق عادل ودائم وملزم من شأنه أن يضمن خلو إيران تماما من الأسلحة النووية والعقوبات، والاحتفاظ بقدرتها على تطوير الطاقة النووية السلمية".

وأشار "أكسيوس" إلى أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين سيلتقيان مجددا، يوم السبت، في عمان من أجل الجولة الأولى من المفاوضات الفنية.

وذكر الموقع الأمريكي، أن هذه ستكون المرة الأولى التي يناقش فيها الأطراف القيود الفعلية التي ترغب الولايات المتحدة في رؤية تطبيقها على البرنامج النووي الإيراني، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتخصيب اليورانيوم.

وقالت مصادر إن ويتكوف وعراقجي قد يلتقيان في عمان نهاية هذا الأسبوع بعد اختتام المحادثات الفنية.