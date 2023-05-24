 ريان أساسيا في تشكيل سيراميكا لمواجهة فيوتشر بالدوري الممتاز - بوابة الشروق
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ريان أساسيا في تشكيل سيراميكا لمواجهة فيوتشر بالدوري الممتاز

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:04 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة حلمي طولان ، تشكيل الفريق لمواجهة فيوتشر في الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سيف تقا - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن

الهجوم:  أحمد ياسر ريان.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل  - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - وايو كونستاتت


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