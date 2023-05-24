ريان أساسيا في تشكيل سيراميكا لمواجهة فيوتشر بالدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة حلمي طولان ، تشكيل الفريق لمواجهة فيوتشر في الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى:محمد بسام
الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سيف تقا - رجب نبيل -أحمد هاني.
خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن
الهجوم: أحمد ياسر ريان.
فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - وايو كونستاتت