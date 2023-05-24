توقعات: الهند لن تحقق هدفها في مجال الطاقة النظيفة بحلول 2030

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ثمة توقعات بأن تتمكن الهند من مضاعفة قدرتها الحالية في مجال توليد الطاقة، والتي تبلغ حاليا 411 جيجاوات، بحلول عام 2023.

وستقترب الهند من تحقيق هدفها بإنتاج 500 جيجاوات من الطاقة التي لا تعتمد على الوقود الأحفوري بحلول 2030، حيث ستكون تخلفت عن المستهدف بـ18 جيجاوات.

وتقدر هيئة الكهرباء المركزية في الهند إضافة نحو 347 جيجاوات من قدرات الإنتاج الجديدة بحلول عام 2030، بزيادة تبلغ 25% عن سيناريو التحول الاقتصادي، الخاص بـ"بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة".

ومن المنتظر أن تتزايد قدرة إنتاج الطاقة الشمسية بثلاثة أضعاف القدرة الحالية، في حين تتوقع هيئة الكهرباء المركزية زيادة القدرة بأربعة أمثال، وفقا لسيناريو الحالة الأساسية.

ويقدر سيناريو التحول الاقتصادي حدوث توسع كبير في إنتاج الطاقة الكهرومائية، بإضافة 20 جيجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بزيادة قدرها 12 جيجاوات، وفقا لسيناريو الحالة الأساسية للهيئة.