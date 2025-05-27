المحكمة العليا في بنجلاديش تبرئ زعيم إسلامي محكوم عليه بالإعدام

ألغت المحكمة العليا في بنجلاديش، حكم الإعدام الذي صدر بحق زعيم بارز في حزب إسلامي، وبرأته من اتهامات تتعلق بجرائم ارتكبت خلال حرب تحرير البلاد من باكستان عام 1971، حسبما قال مسئولون في المحكمة اليوم الثلاثاء.

وقال محامي الدفاع شيشير منير، إن لجنة من 7 قضاة بقيادة رئيس المحكمة العليا سيد رفعت أحمد قبلت التماسا للمراجعة ضد حكم الإعدام وبرأت "أزهر الإسلام"، مساعد الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنجلاديش، من التهم الموجهة إليه.

وأضاف المحامي أن المحكمة أمرت أيضا بالإفراج عن أزهر الإسلام (73 عاما)، شريطة عدم وجود اتهامات أخرى ضده.

وتم اعتقال أزهر الإسلام عام 2012، وتمت إدانته وصدر بحقه حكم بالإعدام في عام 2014 من محكمة الجرائم الدولية بتهم تشمل القتل الجماعي والاغتصاب والاختطاف وتعذيب المدنيين خلال النزاع الذي دام تسعة أشهر.