زيلينسكي يعرض مجددا لقاء بوتين: نريد إنهاء الحرب

جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عرضه للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والتفاوض من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه وفود من الحكومتين لعقد الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة.

ومن ناحية أخرى، شنت القوات الروسية هجمات استهدفت ثلاث مدن أوكرانية خلال الليل، مما أسفر عن مقتل طفل، حسبما أعلن مسؤولون.

وكان بوتين رفض في السابق عروض زيلينسكي لعقد لقاء مباشر لإنهاء أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن الرئيس الأوكراني يصر على أن الوفود ذات المستوى الأدنى، كالتي من المقرر أن تجتمع في اسطنبول غدا الأربعاء، لا تتمتع بالثقل السياسي اللازم لوقف القتال، في ظل تمسك كل طرف بمطالبه بشأن إنهاء الغزو الروسي الشامل.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق تليجرام، إن "أوكرانيا لم ترغب أبدا في هذه الحرب، ويجب على روسيا أن تنهي الحرب التي بدأتها بنفسها".

وأثار إعلان زيلينسكي في وقت متأخر أمس الاثنين عن انعقاد المفاوضات، آمالا ضئيلة في إحراز أي تقدم صوب إنهاء الحرب. رغم جهود إدارة ترامب لدفع جهود السلام، والتي تعثرت بسبب رفض بوتين التراجع عن مطالبه.

وقال الرئيس زيلينسكي إن بلاده سوف تسعى خلال محادثات اسطنبول المقبلة إلى ضمان إعادة أسرى الحرب الأوكرانيين والأطفال الذين اختطفتهم روسيا.

وأضاف أن الوفد الأوكراني سيقوده وزير الدفاع السابق، رستم عمروف، الذي يشغل حاليا منصب أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع. وسيضم الوفد ممثلين عن الاستخبارات الأوكرانية، ووزارة الخارجية، ومكتب الرئيس.