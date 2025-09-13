وفد أمريكي يعقد محادثات مع طالبان في كابول بشأن أمريكيين محتجزين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي اليوم السبت، في كابول بوفد أمريكي بقيادة آدم بولر، المبعوث الخاص لشؤون الأسرى ، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان.

وضم الوفد أيضا زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي السابق لعملية السلام الأفغانية الذي ساعد في التفاوض بشأن اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان لعام 2020 في الدوحة.

ووفقا لبيان طالبان، ركزت المحادثات على العلاقات الثنائية ووضع المواطنين وفرص الاستثمار والأفاق الاقتصادية الأخرى في أفغانستان.

وأضاف البيان أن كلا الطرفين وافقا أيضا على مواصلة المحادثات المتعلقة بالمواطنين السجناء في الدولة الأخرى.

وأحد هذه الحالات، حالة محمود حبيبي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأفغانية والأمريكية كان يعمل لدى شركة اتصالات في كابول. ويعتقد أنه محتجز في أفغانستان إلا أن طالبان تنفي احتجازه.

وأشارت تقارير إلى أن طالبان ضغطت من أجل الإفراج عن محمد رحيم، آخر مواطن أفغاني معتقل في سجن جوانتانامو، ويتم احتجازه دون تهمة منذ 2008.