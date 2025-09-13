بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بإعادة تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، أجرت إدارته تغييراً مشابهاً في البيت الأبيض.

ووفقاً لمسئول أمريكي ومصدر آخر مطلع، أصبحت إدارة الدفاع، وهي عنصر أساسي في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، الآن إدارة الحرب.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لعدم الإعلان عن تغيير الاسم بعد، إنه بهذا التغيير يصبح المسئولون العاملون في هذا المكتب مديرين لشئون الحرب ويشرف عليهم مساعد خاص للرئيس لشئون الحرب.

وقال أحد المصدرين إن وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي منذ مايو، وقع على التغيير الأسبوع الماضي.

وعند طلب تعليق، أكد مسئول في البيت الأبيض الاسم الجديد، بحسب موقع الشرق الإخباري.

ومن غير الواضح ما إذا كان لتغيير الاسم أي تأثير على السياسة إذ يبرز ميل ترامب لكلمة الحرب بدلاً من كلمة الدفاع لوصف وظائف البيت الأبيض والبنتاجون مفارقة في وقت يصور فيه نفسه صانع سلام عالمياً، ويرشحه حلفاؤه لجائزة نوبل للسلام.

- تغييرات مكلفة

ويقول بعض معارضي قرار تغيير اسم البنتاجون، الذي أعلن الأسبوع الماضي، إن الأمر سيكون مكلفاً لتحديث اللافتات ورؤوس الرسائل في أنحاء العالم.

وعندما سُئل ترامب، الأسبوع الماضي، عمّا إذا كان لديه أي قلق بشأن تكاليف إعادة التسمية، نظراً لأن البنتاجون يخفض النفقات، أجاب بأنها لن تكون "الأكثر تكلفة".

وقال وزير الحرب بيت هيجسيث إن تغيير الاسم "لا يتعلق فقط بالكلمات بل بروح المحارب".

وتتولى كل إدارة تابعة لمجلس الأمن القومي الإشراف على أمر محدد بدءاً من الشئون التشريعية مروراً بالمسائل الاستخباراتية ووصولاً إلى المناطق الجغرافية، مثل أوروبا أو شرق آسيا.

وتتولى إدارة الدفاع عادة زمام المبادرة في مسائل الجاهزية العسكرية والأسلحة، مع أن نطاق اختصاص ومسؤولية كل إدارة يختلف باختلاف الإدارة.

وقال ترامب إنه أعاد إحياء الاسم الذي كان يُستخدم لوكالة الدفاع الوطنية حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه "يعكس قدرات البلاد القتالية بشكل أفضل، ويوجه رسالة نصر، للحلفاء والأعداء على حد سواء".

وبينما تعد إدارة الدفاع - واسمها الآن إدارة الحرب - من أهم إدارات مجلس الأمن القومي، تضاءل نفوذ المجلس نفسه بشكل كبير في عهد ترامب.

ويعد المجلس عادة هيئة التنسيق المركزية لقرارات الأمن القومي الرئيسية. وفي الأشهر القليلة الماضية، غادر الكثير من موظفي المجلس أو جرى تسريحهم، وتنازل المجلس عن الكثير من سلطاته للبنتاجون ووزارة الخارجية وأجهزة المخابرات.



